Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 43. Meclis Toplantısına katılan Tatar, burada ATO Meclisine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin adadan çekilmesini ve bağların koparılmasını asla kabul etmediğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onuruna resepsiyon verdi.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından ATO tanıtım filmi gösterildi.

Tatar’ın ATO’yu ziyareti sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de hazır bulundu.

DERYAL

Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine işaret ederek, iş insanlarına iki ülkenin ticaret alanında işbirliklerini geliştirmesi ve özellikle gıda üzerine daha fazla çalışma yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Deryal, ATO olarak bu konuda üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

BARAN

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs’ın kendileri için çok değerli ve önemli olduğunu söyledi.

Baran, adada Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve eşitliğini sağlayan bir anlaşmaya destek verdiklerini ifade ederek, aslında Kıbrıs’ta çözümü isteyen tarafın belli olduğunu ancak kimsenin bunu görmek istemediğini, bu konuda AB ve BM’nin yanlış adımlar artığını kaydetti.

KKTC’nin ticaret alanında gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade eden Baran, Maraş’ın açılmasının da ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

KIRAN

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, Türkiye Cumhuriyetinin KKTC’ye her alanda olduğu gibi Ticaret alanında da tam desteğinin süreceğini, yalnız bırakılmayacağını, hak ve çıkarlarının korunacağını söyledi.

Kıran, milli davanın dün olduğu gibi bugün de aynı anlayışla sürdürüldüğünü ifade ederek, tüm tarafların artık KKTC gerçeğiyle yüzleşmek zorunda olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de bazı ittifaklarla attığı tek taraflı adımlarına izin vermeyeceklerini ifade eden Kıran, hukuki siyasi ve güvenlik argümanlarıyla bu girişimleri bertaraf ettiklerini söyledi, Kıbrıs Türk halkının selameti için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirtti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ATO’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ankara’da yoğun bir programla bulunduğunu, işbirliklerinin geliştirilmesinin iki ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini yıllardır verdiğini, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta Rumlar kadar eşit ve hak sahibi olduğunu ifade ederek, Osmanlı’dan sonra İngiliz dönemi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması aşamalarını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyetinden silah zoruyla atıldığını, katliamlara maruz kaldığını, Türkiye sayesinde bugünkü bağımsızlığına kavuştuğunu ifade eden Tatar, her zaman Türkiye ve TSK’ya minnettar olduklarını söyledi.

Rumların hedefinin değişmediğini, AB’ye girdikten sonra da artık Kıbrıs’ı bir gördüğünü, Türkiye’nin adadan çekilmesini ve Kıbrıs Türk halkını azınlık gördüğünü belirten Tatar, Rumların, Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyetinin devamını, KKTC’nin ortadan kaldırılmasını ve “güya” eşitlik temelinde anlaşma istediğini anlattı.

Tatar, federasyon anlayışının tehlikeli olduğunu, bunu gördüklerini ve seçilmesiyle birlikte yeni siyaseti, devlet ve egemenlik siyasetini ortaya koyduklarını ifade ederek, Kıbrıs’ta şu anda barış olduğunu, bu barışın da TSK’ya bağlı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin de tüm sıkıntılara rağmen geliştiğini, barışın, çatışma olmamasının Güneyin de gelişmesini getirdiğini işaret eden Tatar, KKTC’nin tüm kurumlarıyla bir devlet olduğunu, bölgede Türkiye ile birlikte gelişen bir güç olduğunu, Ulusal çıkarların korunması için ön plana çıktığını kaydetti.

Turizm eğitim sanayi hizmet sektörü su projesi ve altyapı yatırımlarının başarı öyküsü olduğunu ifade eden Tatar, Yunan Rum ikilisine karşı Türkiye’nin desteğiyle direnen ve bugünlere gelen KKTC’de bundan sonra önemli olanın; güvenlik huzur ve istikrar içinde KKTC’nin ekonomik olarak geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin adadan çekilmesini ve bağların koparılmasını asla kabul etmediğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının artık yüzünün güldüğünü ve yeni gelişmeler ve pandeminin hafifletmesiyle daha da güleceğine inanç belirten Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her alanda daha da geliştirileceğini kaydetti.

Tatar, ticaret alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çalışmalar yapıldığını ifade ederek, üretimin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

KKTC’de yatırım fırsatlarına da işaret eden Tatar, bir çözüm ümidiyle 47 yıl kapalı tutulan Maraş açılımının da ülke ekonomisine olumlu yansıyacağına inanç belirtti.

Maraş’ı bir yılda 250 bin kişinin ziyaret ettiğini, Maraş’ın KKTC için hem siyasi hem ekonomik hem insanların kamu alanlarını kullanması hem de yeni siyaset için milli davada önemli bir açılım olduğunu ifade eden Tatar, hedefin daha güçlü bir KKTC olduğunu söyledi

Tatar, Türkiye ile birlikte mavi vatanda, hava sahasında ve milli davada birlikte hareket edip geleceği inşa edeceklerini vurguladı.

Tatar, KKTC’ye yatırım yapılması ve bilgi tecrübe paylaşımıyla KKTC ekonomisinin güçlendirilmesine destek verilmesi için işbirliğinin artırılmasını istedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı ve anı fotoğrafı çekildi.