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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı Ziyaret Etti... Tatar Denktaş Anıtı’nın Açılışını Yaptı

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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı Ziyaret Etti... Tatar Denktaş Anıtı’nın Açılışını Yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı Ziyaret Etti... Tatar Denktaş Anıtı’nın Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Türk Tarih Müzesi ve Parkını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada Denktaş Anıtının açılışını da yaptı.

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından “gelecek nesillere armağan” sloganıyla düzenlenen Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda incelemelerde bulunan Tatar’a, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel eşlik etti ve müze ile park hakkında bilgiler verdi.

Park içerisinde yer alan Denktaş Anıtının açılışı öncesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye başkanı Enver Demirel, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ı aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirel, parkta 7 devletin kurucularının yer aldığını ifade ederek, merhum Denktaş’ın da bu parkta yer alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türk tarihini yansıtan müze ve parkın çok anlamlı olduğunu, 4 yılda hayata geçen büyük bir proje olduğunu ifade ederek, emeği geçenleri kutladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu belirterek, müze ile Türk milletinin Nerelerden nerelere gelindiğini gördüklerini, birlik beraberlik içinde, vatan toprağı ve bayrağa sahip çıkarak, milli çıkarların korunması için ortaya konan mücadelenin binlerce yıl öncesine dayandığını söyledi.

Denktaş Anıtının da bu park içersinde yer almasının ayrı önemli olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük mücadeleler verdiğini, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte mücadele verdiğini, Rumların saldırılarına direndiğini kaydetti.

Cumhuriyeti yaşatma azmiyle, Dr. Küçük ve Denktaş’tan aldığı emanet bayrağı taşırken sorumlulukla hareket ettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretlerinde KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü eşlik ediyor.

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