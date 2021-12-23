  • BIST 1.792,08
  • Altın 641.61809
  • Dolar 11.1384
  • Euro 12.6235
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da

» »
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.  

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da bugün saat 16.00’da Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü ziyaret edecek, “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazinin Kahramanları Anma Törenine” katılacak.

Tören, Gazi Üniversitesi’nde Mimar Kemaleddin Salonu’nda yer alacak.

Tatar, cuma günü de Ticaret ve Ekonomi Kulubü tarafından düzenlenecek “Yeni Dünya Zirvesi Programı”na katılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temaslarının ardından Kırşehir’e geçecek.

Tatar, Kırşehir’de, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek. Burada “Mavi Vatan Kıbrıs” konulu konferans verecek olan Tatar’a, “Fahri Doktora Ünvanı” da verilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumartesi günü Kırşehir’de yerel basın ile yapacağı buluşmanın ardından ülkeye dönecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları 27 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da yapılacak23 Aralık 2021 Perşembe 14:31
  • “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” isimli şiir kitabı yayınlandı23 Aralık 2021 Perşembe 14:08
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz23 Aralık 2021 Perşembe 13:53
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya gelecek23 Aralık 2021 Perşembe 13:50
  • Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, Güngördü’yü ziyaret etti23 Aralık 2021 Perşembe 13:44
  • Özkızan: Türkiye kökenli bankaları "yabancı banka" statüsüne geçirilmeli23 Aralık 2021 Perşembe 13:41
  • Mamülcü: Ülke gerçeğinden yoksun ve popülizm23 Aralık 2021 Perşembe 13:09
  • Glafkos hedefinde teyit sondajı yapılıyor23 Aralık 2021 Perşembe 12:57
  • Güney Kıbrıs'ta karısının boğazını sıkarak öldürmeye çalıştı23 Aralık 2021 Perşembe 12:53
  • Gazimağusa Kaymakamlığında Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi23 Aralık 2021 Perşembe 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti