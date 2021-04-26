Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da devlet töreniyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah heyetiyle birlikte KKTC’den ayrıldı.
Saat 11.00’de Ankara’ya varan Cumhurbaşkanı Tatar, devlet töreniyle karşılandı.
Bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek. Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik edecek.
Toplantıda, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de yer alacak olan 5+BM gayrıresmi toplantısıyla ilgili konuların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı, yarın sabah söz konusu toplantıya katılmak üzere heyetiyle birlikte Ankara’dan Cenevre’ye hareket edecek.
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