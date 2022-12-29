Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da “Kanlı Noel Saldırıları” Paneline Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Kanlı Noel Saldırıları (21-25 Aralık 1963)”konulu panele katıldı ve açılış konuşmasını yaptı.

“21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası (KKTC)” kapsamında üniversitenin Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonunda, Dr. Ayşe Şebnem İlhan ve İskender Çoygun’un panelist olarak katıldığı panele, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diplomatik misyon ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden gaziler katıldı.

Panel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere vatan toprakları için şehit düşenler huzurunda yapılan bir dakikalık Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Panelin açılış töreninde, günün anlamını içeren müzik dinletisi de yer aldı.

Panelde, Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 arasında 11 yıl boyunca yaşadığı acı dolu yılları içeren video da gösterildi. Video gösteriminin ardından Kanlı Noel’de şehit düşenlerin canlandırması tiyatrocular tarafından yapıldı. Gösteri alkışlarla ve gözyaşlarıyla izlendi, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları açıldı. Panelin açılışında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan video gösterildi.