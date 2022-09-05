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Cumhurbaşkanı Tatar , Ankara’ya hareket etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak ve şahsına verilecek fahri doktora törenine katılmak üzere Ankara’ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Tatar , Ankara’ya hareket etti

Ankara temasları kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi’nde konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, orada fahri doktora törenine katılacak.

NTV Özel Yayını’na katılarak Kıbrıs konusu ve son gelişmelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da çeşitli dernek yetkilileri ile görüşecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlunun düğün törenine de katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın, yarın ( 6 Eylül 2022)  KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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