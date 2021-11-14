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Cumhurbaşkanı Tatar, anma gününe katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Britanya Kraliyet Lejyonu (Royal British Legion) Girne Şubesi’nin organize ettiği anma gününe katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, anma gününe katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’de bulunan Eski İngiliz Mezarlığı’nda yer alan ve eski İngiliz askeri yetkililerinin de katıldığı törende, 1955-1960 yılları arasında EOKA terör örgütü tarafından öldürülen İngilizler ve İngiliz Kraliyet askeri olarak görev yapan Kıbrıslı Türkler anısına çelenk bıraktı.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, İki Taraflı Kayıp Şahıslar Komitesi Eş Başkanı Hakkı Müftüzade ve Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de eşlik etti.

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