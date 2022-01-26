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Cumhurbaşkanı Tatar, araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Harid Fedai'yi kabul ederek görüştü.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Harid Fedai'nin kızı İley Fedai Taşkın ve eşi Hakan Taşkın’ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Harid Fedai'yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Harid Fedai'nin kızı İley Fedai Taşkın ve eşi Hakan Taşkın’ı kabul ederek görüştü.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Ekim 2017’de 87 yaşında hayata veda eden BRT’nin kurucu müdürü, Kıbrıs gazetesi yazarlarından, araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Harid Fedai'nin kızı İley Fedai Taşkın ve eşi Hakan Taşkın’ı kabulünde yaptığı konuşmada, Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk edebiyatının önemli ve çok değerli bir ismi olduğunu dile getirdi.


Kabulde, Harid Fedai Kıbrıs Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Harid Fedai’ye ait kütüphanenin ve arşivin korunması, gelecek nesillere aktarılması için görüş alışverişinde bulunuldu ve Ahmet Şerafettin Yamaner'in yazdığı “1974 Öncesi ve Sonrası Kıbrıs” isimli kitap, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edildi.

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