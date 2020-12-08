  • BIST 1.343
  • Altın 470,821
  • Dolar 7,8220
  • Euro 9,4825
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 yeni vaka!

Cumhurbaşkanı Tatar, ARUCAD Heyetini Kabul Etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, ARUCAD Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ARUCAD’ı sanatsal, kültürel ve sanayi boyutuyla farklı ve güzel bir yatırım diye niteleyerek üniversitenin KKTC adına bir zenginlik olduğunu belirtti.

Üniversitenin, dünyanın değişik ülkelerinden öğrencileri çekebilecek özellikli bölümlerinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen öğrencilerin ülkeyle  harmanlanmasıyla kültürel zenginliğin artacağını, bunun da özlenen bir hedef olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan sıkıntılar gibi ülke üniversitelerinin de sıkıntılar yaşadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinin iyi yönetildiğini, güvenli bir ülke olma özelliği ve coğrafyanın da verdiği imajla ilgi uyandırabilmesinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarılarda ARUCAD’ın da katkısının olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, KKTC’nin tanıtılması açısından yapılan yatırımların devamını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm ve yükseköğretim yanında sanatsal düzeyde de ülkenin ada ekonomisine katkı yapılarak, dünyanın ilgisini çekebilmenin bir erdem ve bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ise, ARUCAD’ın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başarı diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El-Sen başkanı Özkıraç'tan sert açıklama...08 Aralık 2020 Salı 16:15
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi heyetini kabul etti08 Aralık 2020 Salı 16:12
  • Yüksek Savcılar Kurulu'ndan münhal!08 Aralık 2020 Salı 16:11
  • ''Benden başkası ile görüşürsen seni öldürürüm'' diyen zanlı tutuklandı Kaynak: ''Benden başkası ile görüşürsen seni öldürürüm'' diyen zanlı mahkemeye çıkarıldı08 Aralık 2020 Salı 16:10
  • 13 Kişi Ağır bir suç işlemek kastı ile gizli ittifak içerisinde olduklarından tutuklandı!08 Aralık 2020 Salı 16:07
  • EL-SEN'den Arıklı'nın kablo söylemi hakkında açıklama!08 Aralık 2020 Salı 16:04
  • Saner: Yasayı değişip erken seçime gideceğiz08 Aralık 2020 Salı 16:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Drift Sporcusu Erçoban’ı Kabul Etti08 Aralık 2020 Salı 15:46
  • Erhürman: "Tarih bilir... Bu kadar anormallik sürdürülebilir değildir..."08 Aralık 2020 Salı 15:22
  • Son Dakika Haberi: Koalisyon hükümetinin kurulmasına ilişkin protokol imzalanıyor...08 Aralık 2020 Salı 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti