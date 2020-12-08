Cumhurbaşkanı Tatar, ARUCAD Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ARUCAD’ı sanatsal, kültürel ve sanayi boyutuyla farklı ve güzel bir yatırım diye niteleyerek üniversitenin KKTC adına bir zenginlik olduğunu belirtti.

Üniversitenin, dünyanın değişik ülkelerinden öğrencileri çekebilecek özellikli bölümlerinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen öğrencilerin ülkeyle harmanlanmasıyla kültürel zenginliğin artacağını, bunun da özlenen bir hedef olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan sıkıntılar gibi ülke üniversitelerinin de sıkıntılar yaşadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinin iyi yönetildiğini, güvenli bir ülke olma özelliği ve coğrafyanın da verdiği imajla ilgi uyandırabilmesinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarılarda ARUCAD’ın da katkısının olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, KKTC’nin tanıtılması açısından yapılan yatırımların devamını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm ve yükseköğretim yanında sanatsal düzeyde de ülkenin ada ekonomisine katkı yapılarak, dünyanın ilgisini çekebilmenin bir erdem ve bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ise, ARUCAD’ın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başarı diledi.