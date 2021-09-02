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Cumhurbaşkanı Tatar: Aşılanma teşvik edilmeli

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar: Aşılanma teşvik edilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar’dan hastaların durumu hakkında bilgi de alan Tatar, aşılanmanın teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da eşlik etti.


Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada aşılanmayı teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, salgının önüne ancak bu şekilde geçileceğini dile getirdi. Başbakanlığı döneminde Covid 19 salgınıyla mücadelede Acil Durum Hastanesi’nin hizmete girmesi için büyük çaba gösterdiğini anlatan Tatar, hastane hizmete girdikten sonra oldukça önemli bir rol oynadığını belirtti. Tüm sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde ağır koşullar altında gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkürlerini ileten Tatar, aşı olmayanları teşvik etmeye devam edilmesini istedi. 


UÇANER: “18-45 YAŞ ARASI HASTALAR YOĞUNLUKTA”


Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’ı hastaların son durumuyla bilgilendiren Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hatanesi’nde şu anda tedavi görmekte olan hasta sayısının 68 olduğunu, yatak kapasitesi artırılan yoğun bakım ünitesinde ise 21 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti. Acil Durum Hastanesi’nin bütün altyapısının hazır olduğunu dile getiren Uçaner, 18-45 yaş arası hastaların yoğunlukta olduğu bilgisini vererek, aşılanmanın hızlandırılması gerektiğini söyledi.


OYGAR: “ÜLKEDE YETERLİ MİKTARDA AŞI VAR”


Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ise, aşılanmanın hızlanarak aşılı oranının %80’lere çıkması gerektiğini vurgulayarak, ülkede yeterli miktarda aşı olduğunu hatırlattı. Oygar, adapass uygulaması ile de aşılanmanın teşvik edildiğini dile getirdi.

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