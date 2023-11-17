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Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Nava ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörü Mario Nava ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Nava ile görüştü

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri ile de paylaştığı iş birliği, diyalog önerisi, hellim sürecinde Kıbrıs Türk üreticilere nasıl yardımcı olunabileceği, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yürütülen ticaretin hacminin artırılması yönünde atılabilecek adımlar, Metehan Sınır Kapısındaki sıkışıklığı da azaltacak, sadece ekonomik ve ticari faaliyetlere ayrılacak Haspolat’ta yeni bir geçiş kapısı açılması önerisi, iki taraf arasında banka transferlerinin yapılabilmesine yönelik çalışmalar ve ara bölgeye solar enerji santrali kurulması konusundaki ön fizibilite çalışması  konuları ele alındı. 

Görüşmede ayrıca Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de değerlendirildi.

-Tatar Londra'dan Zoom üzerinden Nava ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’daki temaslarına devam ediyor. Tatar, Londra’da, Zoom üzerinden Nava ile çevrimiçi yaptığı görüşmede, iki taraf için faydası aşikar olan konularda AB’nin desteğini istediğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Nava’dan, Rum liderliğinin izolasyon politikası kapsamında Kıbrıs Türk halkını her alanda engelleme girişimlerine alet veya aracı olmamalarını da istedi.

Görüşmesiyle ilgili TAK’a açıklama yapan Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu koruyarak, tüm kesimlerle temasları sürdürdüklerini ifade etti. 

Londra’daki temasları sürerken de Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Nava ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini aktardığını söyledi. 

Tatar, Haspolat Kapısının ticari faaliyetlere açılmasının Metehan’daki yoğunluğu azaltacağına, ayrıca karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri artıracağına işaret etti. 

Kıbrıs Türk tarafının hellim konusundaki hassasiyetini de ilettiğini belirten Tatar, “Bizim otoritelerimizin onayı ile hellim sürecinin sürdürülmesi önemlidir” dedi. 

Tatar, eşitlik temelinde, doğal kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden elektrikte enterkonnekte ile ara bölgede enerji sistemi konularında iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pile- Yiğitler yolunun tamamlanmasının ardından bölgede yapılaşma konusunda da iki taraflı onayla adım atılabileceğini ifade etti.

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