Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Şuşa Nümayendeliyi'nde yer alan baş başa görüşme, 13.30'da (Azerbaycan saatiyle 14.30) başladı.
Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılıyor.
Şuşa Nümayendeliyi'nde yer alan baş başa görüşme, 13.30'da (Azerbaycan saatiyle 14.30) başladı.
Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılıyor.
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