  • BIST 10853.22
  • Altın 2473.134
  • Dolar 32.6127
  • Euro 35.3006
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Şuşa Nümayendeliyi'nde yer alan baş başa görüşme, 13.30'da (Azerbaycan saatiyle 14.30) başladı.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sofralar zamlara tutsak! Bir aile, maaşın yarısını mutfağa harcıyor05 Temmuz 2024 Cuma 13:47
  • Nesil Çalışkan, İngiltere’nin ilk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili oldu05 Temmuz 2024 Cuma 13:27
  • Bir garip açıklama! Gürcafer kuzeyde Hristodulidis yandaşları olduğunu söyledi!05 Temmuz 2024 Cuma 13:25
  • İskele'de Basketbol Ligi Şampiyonu Belirleniyor05 Temmuz 2024 Cuma 13:17
  • Yüksek Mahkeme’den açıklama! –“Zanlı ile ilgili mahkeme huzurunda tutukluluk talebinde bulunulmadı”05 Temmuz 2024 Cuma 13:13
  • Son faturalar fena çarpmıştı, elektriğe yüzde 13 zam daha geliyor!05 Temmuz 2024 Cuma 12:42
  • Nesil Çalışkan, İngiltere’nin ilk KKTC kökenli milletvekili oldu05 Temmuz 2024 Cuma 12:35
  • KTBB Heyeti Strasbourg’da Komite Toplantısı’na Katıldı05 Temmuz 2024 Cuma 12:34
  • Kanber, esnaf ve zanaatkarların sorunlarına çözüm istedi05 Temmuz 2024 Cuma 11:51
  • Tozlu havaya dikkat!05 Temmuz 2024 Cuma 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti