Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İkili görüşme, Konya'da Ramada Otel Melikşah Salonu'nda yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Törenine katılmak üzere Konya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, İlham Aliyev'e Kıbrıs sorunu konusunda bilgi verdi, Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.
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