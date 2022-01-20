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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Heyetini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Badraddin Guliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Badraddin Guliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Guliyev ve beraberindekileri makamında yaptığı kabulde, anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, KKTC'de verdikleri mücadele içerisinde her zaman ana vatan Türkiye'ye ve diğer Türk devletlerine gönülden bağlı olduklarını belirterek son yıllarda Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti ile yakınlaşmasının kendilerine de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de kendi mücadelesini vermiş ve hürriyetini kazanmış bir Türk devleti olduğunu dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizle münasebetimizin daha da ileriye gitmesi, sosyal ve kültürel temasların artması bizi memnun etmektedir. Azerbaycan bize büyük bir ilgi göstermektedir. Çok sayıda gazeteciyle röportaj yapıp televizyon programlarına katılıyorum. Biz, aynı soydan gelen milletiz, aynı kültürü paylaşan, kader birliği yapmış ve her türlü mücadelede birbirinin yanında olan devletleriz. Ortada, hepimizin saygı duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bizi birbirimize bağlayan çeşitli, farklı ve güçlü bağlar vardır. Azerbaycan halkı, bizim gardaşımızdır. Gönlümden geçen, kısa zamanda en üst düzeyde siyasi bağın da artmasıdır."

Tatar, KKTC'de demokrasi olduğuna değinerek Azerbaycan'dan KKTC'ye gelerek üniversitelerde öğrenim gören ve eğitim veren çok sayıda öğrenci ile akademisyen bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Çeşitli alanlarda aramızdaki münasebetler her geçen gün ilerlemektedir. Bu bağlamda size ve Azerbaycan halkına sevgilerimi iletiyorum." diye konuştu.

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