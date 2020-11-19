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Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan Tv 5 Haber Kanalına Konuştu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği başarı nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek Azerbaycan’ı kutlayarak, KKTC-Azerbaycan ilişkisinin daha da gelişmesi temenni etti.
Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan Tv 5 Haber Kanalına Konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği başarı nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek Azerbaycan’ı kutlayarak, KKTC-Azerbaycan ilişkisinin daha da gelişmesi temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuk olduğu Azerbaycan TV 5 Haber kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, ilk ziyaretini, her koşulda Kıbrıslı Türklerin yanında olan Anavatan Türkiye’ye gerçekleştirdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beraberindeki bir heyetle, KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yıl kutlamalarına katıldığını dile getirerek, Erdoğan’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ülkemize gelerek önemli temas ve incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Tatar, “Karabağ’daki topraklarımızı Azeri Ordusu’nun geri alması bizi çok sevindirmiştir. Uzun senelerdir yaşanan mağduriyet giderilerek Ermenistan işgalindeki Azeri toprakları geri kazanılmıştır. Orada şehit düşen şehitlerimize rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kurum ve kuruluşların, Azerbaycan’daki sivil halkın katledilmesine yönelik tutumuyla ilgili bir soruya karşılık Azerbaycan’daki sivil halkın katledilmesiyle ilgili söz konusu kurum ve kuruluşların sessiz kalmasını da eleştiren Cumhurbaşkanı, yabancı devletlerin dini birlik ve ortak menfaatleri düzleminde hareket ederek Türk devletlerine haksızlık yapmalarına izin verilmeyeceğini vurgulayarak “Haklı olduğumuz davaları ileriye taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

MARAŞ

Maraş açılımı konusuna da değinen Tatar, Türkiye’nin bu konuda verdiği destekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Güçlü Türkiye, büyük potansiyele sahip Azerbaycan ve Doğu Akdeniz’de önemli bir devlet olan KKTC’nin yarattığı ortak gücün önemine vurgu yapan Tatar, “Doğru yoldayız. Bugünler, geçmişten daha önemlidir çünkü Kıbrıs’ta artık petrol, gaz ve hidrokarbon zenginliklerinin olduğu bir gerçektir. İnancım tamdır ki hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. ‘Bir millet 3 devlet’ mantığıyla beraber hareket edebilmemiz önemlidir.” dedi.

KKTC’de binden fazla Azeri yaşadığını, Kıbrıslı Türk, Türkiyeli Türk ve Azeri’nin bir farkı olmadığını kaydeden Tatar, “Birbirimize sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

Tatar, Azerbaycan’a sevgilerini ve saygılarını ileterek ‘Gazamız mübarek olsun.’ dedi.

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