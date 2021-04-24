Cumhurbaşkanı Tatar, Babasının cenaze töreni nedeniyle halka çağrıda bulundu:''Halkın Sağlığı Benim İçin Önemli''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle, başsağlığı ve taziye dileyenlere teşekkür ederek, halka çağrıda bulundu ve “halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle, başsağlığı ve taziye dileyenlere teşekkür ederek, halka çağrıda bulundu ve “halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir” dedi.

Tatar, açıklamasında, bugün gerçekleşecek olan cenaze törenine Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sadece birinci derece aile yakınlarının katılacağını belirtti ve şunları dile getirdi:

“Babamın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunun yakınlarımıza, sevenlerimize ve halkımıza çok teşekkür ederim.

Cenaze töreni bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleşecektir. Covid-19 salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığını düşünmek ve koruyucu tedbirlere uymak benim en önemli görevlerimden biridir.

Bu nedenle halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir.

Biliyorum ki, babam Rüstem Tatar’a son görevlerini yerine getirmek isteyenler bu durum karşısında üzüleceklerdir. Ama belirttiğim gibi, halkın sağlığını korumak benim görevimdir. Bir kez daha, başsağlığı dileğinde bulunan ve taziyelerini iletenlere teşekkür ederken, halkımın çağrım nedeniyle beni anlayışla karşılayacağını biliyorum. Dualarınızı eksik etmeyiniz.”