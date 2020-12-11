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Cumhurbaşkanı Tatar Badminton Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve uluslararası turnuvalara katılan badminton sporcularından Seymen Deniz ile Eren Özuyanık’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar Badminton Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve uluslararası turnuvalara katılan badminton sporcularından Seymen Deniz ile Eren Özuyanık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası alanda KKTC’yi temsil ederek başarılar elde eden sporcuları ve onları yetiştiren ailelerini ve eğitmenlerini kutlayarak, yapılacak çalışmalarda sporculara destek olmak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası anlamda Kıbrıslı Türk sporcularına haksızlıklar yapıldığını, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların insanlığa yakışmadığını vurguladı. 

“Biz tüm bu sıkıntı ve haksızlıklara rağmen elimizden geldiği kadar gençlerimizi uluslararası temaslarla dünya kamuoyuna duyuruyoruz,” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın yetenekli genç sporcularımızın en iyi ortamlarda kendilerini yetiştirerek çeşitli yarışmalarda KKTC’yi temsil etmeleri olduğunun altını çizdi.

Genç sporcular ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a badminton raketi hediye ettiler.

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