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Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdi. Tatar, 8 Eylül’de de Meclis’i bilgilendirecek

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Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdi. Tatar, 8 Eylül’de de Meclis’i bilgilendirecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdi. Tatar, 8 Eylül’de de Meclis’i bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York ziyareti öncesinde Kıbrıs konusunda Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’in de eşlik ettiği Tatar, bugün katıldığı bakanlar kurulu toplantısında, bakanlara Kıbrıs sorunu ve son gelişmeler ile ilgili yaptığı değerlendirmeler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Özellikle New York öncesinde Kıbrıs konusunda tartışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, 8 Eylül’de de Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerine bilgi vereceğini kaydetti.

New York öncesi gündeme gelen güven artırıcı önlemlere işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koydukları yeni siyaset çerçevesinde Rum yönetiminin KKTC’ye yönelik pozisyon belirlemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

KKTC olarak BM tarafından alınan kararların tarihi sürecini yitirdiğini ve artık BM parametreleri dışında iki eşit egemen devlet temelinde bu sürecin yürütülmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Tatar, Türkiye’nin de buna tam destek verdiğini vurguladı.

Bu aşamada federal temelde bir çözümün atık olamayacağını ve Rum yönetiminin egemenliğini KKTC’ye yayacak önerilerini kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, bölgede oluşan yeni dengelerin, Kıbrıs Türk tarafının yeni siyaseti açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kıbrıs konusunda Milletvekillerine de son gelişmeleri aktaracağını ifade eden Tatar, Bakanlar Kurulu’nda tartışılan diğer konularla ilgili de bilgi verdi.

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasa hakkındaki değerlendirmeleri de bakanlar ile paylaştığını ifade eden Tatar, bakanları tebrik etti.

Yerel yönetimlerin idari yapılarının güçlendirilmesi ile birlikte hizmet kalitesinin artırılacağına inanç belirten Tatar, bu konudaki görüşlerini ilettiğini söyledi, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

“Büyük reform gerçekleştirildi, irade ortaya kondu, Başbakanı tebrik ederim” diyen Tatar, verimlilik ve hizmet anlayışının da artacağını söyledi.

Kıbtek konusundaki görüşlerini de paylaştığını ifade eden Tatar, akaryakıt ihalesinin sonuçlanması ve yol haritasının planlanması gerektiğini söyledi, maliyetlerin ülke için önemine işaret etti, sürecin titiz, şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

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Konya ziyareti öncesinde Ankara’da yaptığı ziyarette KKTC gençlerinin İslam oyunlarına katılamamasına üzüldüğünü ve orada gerekli temasları yaptığını da ifade eden Tatar, “Gençlerimizin ilerde bu müsabakalara nasıl katılabileceklerini değerlendirdik, gerekli çalışmaları yaptık. Bu sıkıntıların, haksızlıkların aşılması için Türkiye ile birlik beraberlik içinde bu çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, İki BM askerinin Mağusa’da, denizde yaptığı kaza ile ilgili de bilgi vererek, BM askerlerinin kaçmasıyla ilgili gereken soruşturmanın yapılması için BM ile derhal görüşüldüğünü ve bu konuda soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı olarak konunun takipçi olacaklarını ifade eden Tatar, BM askerlerinin kaçmasını  kabul edilemez olarak niteledi.

Tatar, Hükümetin zor şartlarda halkın geleceği için çalıştığına işaret ederek, hükümete destek belirtti, Kıbrıs konusu, ekonomi ve diğer tüm konularda hükümete destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı, Tatar’ın ayrılmasının ardından devam etti.

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