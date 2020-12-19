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Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner’e tebrik mesajı gönderdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP, DP, YDP koalisyon hükümetinin Meclis’te güven oyu alması dolayısıyla Başbakan Ersan Saner’e tebrik mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner’e tebrik mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP, DP, YDP koalisyon hükümetinin Meclis’te güven oyu alması dolayısıyla Başbakan Ersan Saner’e tebrik mesajı gönderdi

. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Sayın Ersan Saner, Başbakan,

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin Cumhuriyet Meclisi’nden güven oyu alması nedeniyle sizleri kutluyorum. Salgın ve neden olduğu sorunlar dolayısıyla zor bir süreçte görev üstlenmiş bulunuyorsunuz. Beklentimiz bir an önce Halkımızın sıkıntılarının aşılması için gereken çabayı ve çözümleri ortaya koymanızdır. Bu çabalarınızda yanınızda olacağımı belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim” 

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