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Cumhurbaşkanı Tatar, başhekimler ve başhemşirelerle çevrim içi görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Dünya Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla hastane başhekimleri ve başhemşirelerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, başhekimler ve başhemşirelerle çevrim içi görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Dünya Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla hastane başhekimleri ve başhemşirelerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhemşiresi Fatma Sökücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Süha Halil Akpınar ve BaşhemşiresiGüliz Başaraner, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu ve Başhemşiresi Bahar Türen katılırken, Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı eşlik etti.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, başhekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına özellikle Covid-19 salgınında sağlık sistemimize sahip çıktıkları, özverili çalışmalar ve katkılar yaptıkları için teşekkür ederek, Dünya Sağlık Günü’nü kutladı.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük ve bağımsızlık liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün hem bir lider, hem de bir doktor olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının doktorlara ayrı bir hürmet ve saygı duyduklarını ifade etti.

 

Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere rahmet dilediği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de hayatını salgından dolayı kaybeden çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

 

En yakın zamanda aşılanma ile salgının hafiflemesi ve geride kalması temennisini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha vurguladı.

 

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, sağlık alanında hem devletin hem de özel sektörün yaptığı yatırımlarla eskiye oranla daha iyi durumda olduğumuzu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin salgınla mücadelede önemli rol üstleniyor olmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakanlık döneminde devralınan Girne Üniversitesi Hastanesi’nin bir an önce sağlık sistemine kazandırılmasını beklediklerini ifade etti. Lefkoşa’da yapılması planlanan 500 yataklı hastaneye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Çevre Yolu’nun da tamamlanmasıyla hastanenin 2023’te faaliyete geçmesini öngördüklerini kaydetti.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi inşası yapılırken büyük olduğunun söylendiğine, ancak bugün hastanenin nüfusun artmasıyla yetmediğine dikkat çekti.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitim, turizm ve diğer alanlarda KKTC’nin cazibe merkezi olabilmesi ve daha da gelişmesi için sağlık alanında da hizmet verebilecek kapasitede olunmasının öneminin altını çizdi.

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