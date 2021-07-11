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Cumhurbaşkanı Tatar: “Basın Mensuplarının Fedakarlıkları Unutulamaz”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı; basın mensuplarının fedakarlıklarının unutulamayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar: “Basın Mensuplarının Fedakarlıkları Unutulamaz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı; basın mensuplarının fedakarlıklarının unutulamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete “Saded”in yayımlandığı tarih olan 11 Temmuz 1889’un KKTC’de Basın Günü olarak kutlandığını kaydederek, “O günden bu yana 132 yıl geçerken, bu zaman dilimi Kıbrıs Türk basınının köklü tarihini de gözler önüne sermektedir” dedi. 

Kıbrıs Türk basınının gerek İngiliz Sömürge Yönetimi’nde, gerekse en karanlık günlerde tüm tehdit ve baskılara rağmen halkın varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlendiğini, halkı aydınlattığını, yön ve ışık verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunları unutmanın mümkün olmadığını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Demokrasinin, çok sesliğinin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı koyan medyanın, halkı aydınlatırken tarafsız, doğru habercilik ve basın ahlakı ilkeleri doğrultusunda görev yapması önemli olurken, medyaya yönelik her türlü baskı ve müdahale de kabul edilemez. 
Medyamız bugün sahip olduğu  teknolojik imkanlarla dünyaya açılırken, basın mensuplarımızın içinde bulunduğu sorunların da bilincindeyiz. Bu sorunları aşmak, zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına daha çağdaş çalışma ortamı yaratmak görevlerimiz arasındadır. 
Medyamız ile basın mensuplarımızın pandemi sürecinde de halkımızın haber alma özgürlüğünün  devam etmesi için büyük fedakarlıklara katlanarak görevlerini yerine getirmeleri de takdire şayandır.        
Bir asırdan bu yana  halkımızın sesini dünyaya duyuran, halkımızın haber alma özgürlüğünü sağlayan tüm basın mensuplarının  11 Temmuz Basın Günü’nü en içten duygularımla kutlar, saygılarımı sunarım.”

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