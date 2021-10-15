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Cumhurbaşkanı Tatar Basketbol Federasyonu Yetkililerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özelde basketbol genelde tüm spor branşlarına Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vermeye devam edeceği belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar Basketbol Federasyonu Yetkililerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özelde basketbol genelde tüm spor branşlarına Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vermeye devam edeceği belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TATAR: “BASKETBOL DİSİPLİNLE ÇALIŞMAYI GEREKTİREN TAKIM SPORU”

Basketbolun önemli bir spor branşı, disiplinle çalışmayı gerektiren bir takım sporu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle basketbol branşında Kıbrıslı Türk sporcuların elde ettiği önemli başarılar olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türk gençlere uygulanan, haksız ve insan haklarına aykırı kısıtlama ve ambargolara rağmen KKTC’nin sporun birçok alanında önemli gelişimler elde ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların yurt dışında önemli başarılar elde ederek, KKTC bayrağını gururla dalgalandırdıklarının altını çizdi.

Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle, sporda altyapı anlamında KKTC’de birçok önemli yatırımın yapılarak, Kıbrıs Türk gençliğinin kullanımına sunulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin bu olanakları kullanmalarını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında önemli başarılar elde ederek, KKTC’yi gururla temsil eden tüm sporcuları, antrenör ve ailelerini kutlayarak, teşekkür etti.

“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Özelde basketbol genelde tüm spor branşlarına Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün sporun her alanında global ölçekte elde ettiği başarıların artarak, süreceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası başta olmak üzere basketbol ile ilgili organizasyonların büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

MEVLİT

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sporun içerisinden gelmiş biri olduğunu ifade ederek, Basketbol Federasyonu olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın desteğini beklediklerini belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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