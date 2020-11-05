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Cumhurbaşkanı Tatar Bayrakları neden kaldırdı tartışması!

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Cumhurbaşkanı Tatar ABD Büyükelçisini kabul etti.Sosyal medayda Cumhurbaşkanı Tatar Bayrakları neden kaldırdı tartışması!
Cumhurbaşkanı Tatar Bayrakları neden kaldırdı tartışması!

Cumhurbaşkanı Tatar ABD Büyükelçisini kabul etti. Kabul de KKTC ve TC bayraklarının Cumhurbaşkanlığından kaldırıldığı görüldü.

Konu dün ve bugün gün boyu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda ABD Büyükelçisi kabulü sırasında TC ve KKTC Bayraklarının kaldırılması tepkilere de neden oldu. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber’i kabul ederek görüştü.

bayrak.jpgYaklaşık iki saat süren görüşmede, ABD Büyükelçisi Garber, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutladı Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı sosyal içerikli tanışma amaçlı görüşme, öngörülen beşli toplantı ve Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum ile önümüzdeki dönemde yer alması muhtemel genişlemeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD’deki Başkanlık seçimleri ve bunun Kıbrıs ve bölgemiz açısından muhtemel etkileri üzerinde de durulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaları da gündeme getirdi.

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