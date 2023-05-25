Cumhurbaşkanı Tatar, Bellapais Manastırı’nda konser izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 25. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Bandosu’nun KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) iş birliğinde verdiği konseri izledi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Bellapais Manastırı’nda yer alan konser, Albay Hakan Çetin ve Murat Menket yönetiminde, soprano Şermin Dikmen Töre, bariton Tuğrul Enver Töre ve piyanoda Rüya Taner’in solistliğinde yapıldı.
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