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Cumhurbaşkanı Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu Üyelerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçilmesiyle birlikte yeni bir sayfa açıldığını kaydederek, yıllar yılı süren federasyon görüşmelerinde kaçırılan fırsatların bedelinin Kıbrıslı Türklere ödetildiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçilmesiyle birlikte yeni bir sayfa açıldığını kaydederek, yıllar yılı süren federasyon görüşmelerinde kaçırılan fırsatların bedelinin Kıbrıslı Türklere ödetildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının haksız izolasyon ve ambargoya maruz bırakıldığını dile getiren Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile görüşmesinde, Kıbrıs Türk halkının mağduriyetine dikkat çektiğini, Yeşil Hat Tüzüğü ve Larnaka üzerinden KKTC’ye geçecek turistlere yönelik Rum tarafının kabul edilemez tutumunu masaya getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bugün, Beşparmak Düşünce Grubu üyelerini kabul etti.

Görüşmedeki konuşmasında, Rum tarafının KKTC ve Kıbrıslı Türkleri sürekli olarak aşağılamaya çalıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu zihniyetin Kıbrıslı Türkler ile anlaşma konusundaki samimiyetini sorgulayarak, bu tutumun kabul edilemeyeceği belirtti.

Demokrasiye ve demokratik süreçler sonunda ortaya çıkan karara saygı duyulmasının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Demokratik bir seçim sonrası ortaya yeni bir sonuç çıkmıştır. İnandığımız yolda milli davamızı sonuna kadar savunmak zorundayız” dedi.

Her halkın kendi kendini yönetme hakkı olduğunu söyleyen Tatar, “Kıbrıs Türkleri bir halktır ve bu halk bu ülkede 400 yıl boyunca çok önemli mücadeleler vermiştir” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin dayatma bir çözümle, federasyon adı altında üniter bir devlete yamalanarak azınlığa mahkûm edilemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda verilen mesajların oldukça önemli olduğunu kaydetti.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzde yüz uyumla çalışmasının büyük bir başarı olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet olmasının bir gerçeklik olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, konuşmasının sonunda Beşparmak Düşünce Grubu’nu çalışmaları nedeniyle tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

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