Cumhurbaşkanı Tatar “Bir zamanlar kıbrıs” dizisinin setindeydi

Dizinin 5+1 öncesi yayına girecek olmasının da bu açıdan ayrı bir önem taşıdığını belirten Tatar, çalışmayı yürütenlere ve TRT’ye teşekkür etti.

Tatar dizinin içeriğine ilişkin bilgi aktarmasının ardından dizinin 85 kadar ülkede izlenebileceğini bu sayede; Kıbrıs görüşmelerinin gündemde olduğu şu günlerde 5+ 1 toplantısı için büyük bir çalışma içinde olduklarını, bütün dünyanın gözünün burada olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin egemen eşitliğe dayalı ve iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma zemininin arayışı içinde olunacağının tüm dünyaya seslenişleri olduğunu kaydetti.

Dizinin 5+1 öncesi yayına girecek olmasının da bu açıdan ayrı bir önem taşıdığını belirten Tatar, çalışmayı yürütenlere ve TRT’ye teşekkür etti.

“Türkiye bu ülkenin Anavatanıdır. Bizim gönlümüz birdir ve bizi hiçbir zaman yanlız bırakmamıştır” sözleriyle konuşmasını sürdüren Ersin Tatar, bunun dizi de de görüleceğini söyledi.

“Kıbrıs Türkü’nün güveneceği, dayanacağı tek ülke, bu bölgenin en büyük ülkesi, buranın garantörü, Anavatanı ve aynı zamanda bin 900 kilometrelik sahil şeridiyle bu bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin muhakkak ki Kıbrıs meselesinin bir garantör ülke olarak içinde olmasıdır” diyen Tatar, dizi de de bunun bir kez daha gün ışığına çıkacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, bu coğrafyada Kıbrıs adasındaki güvenliğinin ancak Türkiye’nin garantörlüğüyle sağlananileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlık ve zulmün gözler önüne serilerek önemli mesajlar verilip dizi de bunların sergileneceğini anlattı.

Ersin Tatar burada bir devletin kurulması ve Doğu Akdenizdeki mücadele içinde Türkiye ile işbirliği, Mavi Vatan daki hak ve çıkarların korunması, bölgesel istikrar ve Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliği ve esenliğinin sağlanabilmesi için doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkmasının önemine vurgu yaparak bunun için de geçmişin ve tarihin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Tatar bundan sonra yapılacak bir anlaşmanın sağlam ve sürdürülebilir olmasının altını çizerek, kalıcı, adil ve en önemlisi Kıbrıs Türk halkının güvenliğini de içermesi gerektiğine işaret etti.

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Bölgenin çok daha fazla önem taşıdığını ve bölgesel ve dünya devletlerinin rol almaya çalıştığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Tatar, Doğu Akdeniz’ deki petrol ve diğer doğalgaz kaynaklarının ve stratejik bir takım boyıtlarıyla çok önemli bir süreçten geçmekte olduğunu belirtti ve buradaki hak, çıkar ve menfaatlerin ve de güvenliğin korunması bakımından geçmişten ders alarak yapılacak bir anlaşmanın çok büyük önem taşıdığını yineledi.

“Bir Zamanlar Kıbrıs”

Tamamı KKTC’de çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak “ilk dizi” olma özelliği taşıyan “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun yer alacağı dizi yakın zamanda TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan dizi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 dönemiyle ekranlara gelecek.