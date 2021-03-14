  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Tatar “Bir zamanlar kıbrıs” dizisinin setindeydi

» »
Dizinin 5+1 öncesi yayına girecek olmasının da bu açıdan ayrı bir önem taşıdığını belirten Tatar, çalışmayı yürütenlere ve TRT’ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar “Bir zamanlar kıbrıs” dizisinin setindeydi

Tatar dizinin içeriğine ilişkin bilgi aktarmasının ardından dizinin 85 kadar ülkede izlenebileceğini bu sayede; Kıbrıs görüşmelerinin gündemde olduğu şu günlerde 5+ 1 toplantısı için büyük bir çalışma içinde olduklarını, bütün dünyanın gözünün burada olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin egemen eşitliğe dayalı ve iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma zemininin arayışı içinde olunacağının tüm dünyaya seslenişleri olduğunu kaydetti.

Dizinin 5+1 öncesi yayına girecek olmasının da bu açıdan ayrı bir önem taşıdığını belirten Tatar, çalışmayı yürütenlere ve TRT’ye teşekkür etti.

“Türkiye bu ülkenin Anavatanıdır. Bizim gönlümüz birdir ve bizi hiçbir zaman yanlız bırakmamıştır” sözleriyle konuşmasını sürdüren Ersin Tatar, bunun dizi de de görüleceğini söyledi.

“Kıbrıs Türkü’nün güveneceği, dayanacağı tek ülke, bu bölgenin en büyük ülkesi, buranın garantörü, Anavatanı ve aynı zamanda bin 900 kilometrelik sahil şeridiyle bu bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin muhakkak ki Kıbrıs meselesinin bir garantör ülke olarak içinde olmasıdır” diyen Tatar, dizi de de bunun bir kez daha gün ışığına çıkacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, bu coğrafyada Kıbrıs adasındaki güvenliğinin ancak Türkiye’nin garantörlüğüyle sağlananileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlık ve zulmün gözler önüne serilerek önemli mesajlar verilip dizi de bunların sergileneceğini anlattı.

 

Ersin Tatar burada bir devletin kurulması ve Doğu Akdenizdeki mücadele içinde Türkiye ile işbirliği, Mavi Vatan daki hak ve çıkarların korunması, bölgesel istikrar ve Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliği ve esenliğinin sağlanabilmesi için doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkmasının önemine vurgu yaparak bunun için de geçmişin ve tarihin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Tatar bundan sonra yapılacak bir anlaşmanın sağlam ve sürdürülebilir olmasının altını çizerek, kalıcı, adil ve en önemlisi Kıbrıs Türk halkının güvenliğini de içermesi gerektiğine işaret etti.

Ziyaretten Fotoğraflar için tıklayın

Bölgenin çok daha fazla önem taşıdığını ve bölgesel ve dünya devletlerinin rol almaya çalıştığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Tatar, Doğu Akdeniz’ deki petrol ve diğer doğalgaz kaynaklarının ve stratejik bir takım boyıtlarıyla çok önemli bir süreçten geçmekte olduğunu belirtti ve buradaki hak, çıkar ve menfaatlerin ve de güvenliğin korunması bakımından geçmişten ders alarak yapılacak bir anlaşmanın çok büyük önem taşıdığını yineledi.

 

“Bir Zamanlar Kıbrıs”

Tamamı KKTC’de çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak “ilk dizi” olma özelliği taşıyan “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

 

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun yer alacağı dizi yakın zamanda TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan dizi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 dönemiyle ekranlara gelecek.

       

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD’da Yeni Lisans Programları Açıldı       14 Mart 2021 Pazar 17:15
  • Arıklı yaptığı atamaya sahip çıktı!14 Mart 2021 Pazar 17:09
  • Özersay isyan etti... Yazıktır, Ayıptır, Günahtır!14 Mart 2021 Pazar 16:09
  • YDP'de sosyal medya yasağı ve disiplin soruşturmaları başlıyor!14 Mart 2021 Pazar 15:53
  • Meclis yarın toplanıyor... Gündem: ‘Kültürel İşbirliği Protokolü’14 Mart 2021 Pazar 13:59
  • Turizm Emekçileri bu kez Lefkoşa'da eylem yapacak14 Mart 2021 Pazar 13:51
  • Özersay: Askerlik konusundaki çağrımızı yineliyoruz14 Mart 2021 Pazar 13:48
  • Sucuoğlu: Sağlık çalışanları, salgın sürecinin başkahramanları14 Mart 2021 Pazar 13:45
  • Kamu Sendikaları Özel Sektör çalışanları için grev yapıyor...14 Mart 2021 Pazar 13:34
  • 24 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 8 kişi bir dairede toplandı14 Mart 2021 Pazar 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti