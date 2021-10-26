Cumhurbaşkanı Tatar birinci yılını BRT’den canlı yayınla anlatacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birinci yılını BRT’den canlı yayınla anlatacak.
Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda BRT Muhabiri Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu 18. Saat programına katılacak
Saat 18.00’de başlayacak program BRT 1’de ekranlarda olacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birinci yılını BRT’den canlı yayınla anlatacak.
Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda BRT Muhabiri Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu 18. Saat programına katılacak
Saat 18.00’de başlayacak program BRT 1’de ekranlarda olacak.
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