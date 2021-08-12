Cumhurbaşkanı Tatar, Biyologlar Derneği’nin Yeni Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gizem Mulla başkanlığındaki Biyologlar Derneği yeni yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, yıllar boyunca gerek sivil toplum örgütlerinde, gerekse yayıncılık alanında kendisinin de çevre konusu üzerinde hassasiyetle durduğunu; KKTC’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu bu yönden doğal güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Doğal yaşam için tehlike arz eden, çevreye olumsuz etkileri olacak ola olayların önlenmesi bağlamında biyologların çok büyük görev ve sorumlulukları olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Biyologlar Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllülük esasıyla ortaya koydukları bu mücadeleden ötürü gurur duyduğunu belirtti.

Biyologlar Derneği’nin yürüttüğü çalışmalara destek vermeye devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Biyologlar Derneği yeni yönetimine başarılar diledi.

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla da konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın Biyologlar Derneği’nin çalışmalarına her zaman destek vermesinden duyduğu memnuniyete işaret etti.