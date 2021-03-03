Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz çıtayı yükselttik. Onurlu bir çözüm istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Radyo Vatan’ın “Serbest Kürsü” programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de pandemi ile mücadele konusunda ellerinden geleni yaptıklarını, ancak tüm dünyanın baş etmekte zorlandığı ve mutasyona uğrayan bir virüsle karşı karşıya olunduğunu ve aşılanma ile bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını umut ettiğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ve gelecek olan aşılarla, Nisan-Mayıs ayına kadar nüfusun büyük bir bölümünün aşılanmasının hedeflendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, AB’den de Kıbrıslı Türklerin hakkı olan aşı dozlarını almak için temasların sürdüğünü ifade etti.

Bir kez daha tüm halka Covid-19 nedeniyle alınan tedbirlere, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tatar, karantina uygulamalarına da değindi. Vakaların artışına bağlı olarak karantina uygulamalarının yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, elektronik bilezik yöntemi ile otel karantinası yerine ev karantinasının yapılabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, elektronik bilezik ile ev karantinası uygulamasıyla hem ekonomik hem de psikolojik rahatlama sağlanabileceğini belirterek, bu yöntem ile otel karantinasına girmek istemeyenlerin temaslı olduklarını gizlemelerinin önüne de geçilebileceğini söyledi ve en yakın zamanda bu uygulamanın başlamasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin KKTC ekonomisine yansımalarını Üst Koordinasyon Kurulu toplantılarında Başbakan ve diğer tüm ilgili makamlarla düzenli olarak görüştüğüne değindi. Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılara karşı soğukkanlı olmak gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, yasaya bağlı olarak ve hükümetçe desteklendiği şekilde bankaların kredilerde yeniden yapılandırma yaparak esneklik göstereceklerine inandığını belirtti. Merkez Bankası’nın gerekli yönlendirmeleri yaptığını ve Merkez Bankası’na güvendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bankacılık sektörünün can suyu vererek, krizden kurtarma anlayışıyla olağanüstü şartlarda faizleri gözden geçirmelerinin fevkalade önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokole de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi dolayısıyla Türkiye’nin desteğini daha da arttırdığına işaret ederek oluşan cari açığın kapatılmasının önemine değindi. Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlık sektörüne yapılan katkılar olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son iki yılda 4,8 milyar TL destek vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti. Sağlık sisteminin güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, özgüven, sabır ve anlayış ile ekonomik sıkıntıların aşılacağına inanç belirtti.

Bir soru üzerine, Annan Planı’na Kıbrıs Rum tarafının hayır demesine rağmen anlaşma olmadan Kıbrıs Rum tarafının AB’ne üye yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonların da devam ettiğini söyledi. Yıllardır görüşülen federasyonun Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyet ve fedakarlıklarına rağmen Rum tarafının olumsuz tutumu nedeniyle tükendiğini, 2017 Crans Montana’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşunun da artık federasyonun tükendiği yönünde olduğunu vurguladı.

Yeni bir vizyonla egemen eşitlik temelinde iki devletin iş birliği formülünü ortaya koyduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin enerji kaynakları, su, elektrik ve çevre projeleri gibi alanlarda iş birliği yapmasıyla, tüm tarafların kazançlı çıkabileceklerinin ve bölgesel istikrarın sağlanabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon ve tek egemenlik olması halinde AB içinde Güney’in zamanla Kuzey’e egemenliğini yayma tehlikesinin söz konusu olduğunu vurguladı. Self-determinasyon hakkının ve egemenliğin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan, garantör ülke ve bölgedeki en güçlü ülke olan Türkiye’den yüzde yüz destek almanın önemine işaret ederek bunun Kıbrıs Türklerine güç kazandırdığını ifade etti.

27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısında hukuki ve siyasi argümanlarla tüm bunları ayrıntılı ve samimiyetle anlatacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceği için adım atmayı amaçladıklarını ve bu bağlamda gerçekleşecek olan toplantıda yeni fikirlerin anlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Anlaşma olması için iki tarafın da onayının gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, anlaşma olmaması halinde alternatifsiz olmadığımızı, KKTC’nin var olduğunu ve adada iki devletin olduğunu ve adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın gerçeklerle bağdaşması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz çıtayı yükselttik. Onurlu bir çözüm istiyoruz” dedi.