Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Cumartesi günü görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temaslarını sürdürüyor…

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 76’ncı Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarının başladığını anımsattı…

Tatar, evsahibi ülke konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın ilk konuşmacı olarak katıldığı Genel Kurul açılış haftasının diğer katılımcıların konuşmaları ve çeşitli toplantılarla devam edeceğini belirtti…

Tatar paylaşımında “Çalışma vesilesiyle ve BM Genel Sekreteri’yle görüşmek üzere New York’ta katılmış olduğum Türkevi’nin açılış töreninde Genel Sekreter Guterres’le kısaca görüştüm” dedi…

25 Eylül Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşmede biraraya geleceğini açıklayan Tatar, “Pazartesi günü ise Genel Sekreter’in vereceği öğle yemeğinde Rum Lider Anastasiadis’le bir görüşme gerçekleştireceğim” vurgusu yaptı…

Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta bulunan diğer ülke temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla temaslarının olacağını da belirtti…