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Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS’nin Kişisel temsilcisi Holguin’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS’nin Kişisel temsilcisi Holguin’i kabul etti

Saat 10.25'te başlayan görüşmede Holguin’e Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik etti.

Görevi aldıktan sonra Kıbrıs’a ikinci ziyaretini yapan Holguin'in önümüzdeki günlerde siyasi parti temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Holguin, 30 Ocak'ta yaptığı ilk ziyarette liderlerin yanı sıra sivil toplum temsilcileri görüşmüştü. Holguin daha sonra garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’da istişarelerde bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Holguin, taraflar arasında yeni ve resmî bir müzakere sürecine geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığı araştırmak üzere 6 aylığına görevlendirildi.

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