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Cumhurbaşkanı Tatar, BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Spehar İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Tatar, BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Spehar İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Spehar İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı makamında kabul etti.

BM’den yapılan açıklamada, Spehar’ın, 21 Temmuz Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi öncesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüğü bildirildi. Konuyla ilgili UNFICYP’in sosyal medya hesaplarından paylaşım da yapıldı.

Açıklamada, Spehar’ın ayrıca hafta başı Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiği de hatırlatıldı.

Öte yandan, edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile de bir araya geldi.   

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