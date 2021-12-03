Cumhurbaşkanı Tatar, BRT' deydi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58’inci yıldönümünü kutlamak, Kurumdaki çalışmalar hakkında bilgi almak ve Haber Merkezi’ndeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirmek amacıyla kurumu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı kuruma girişinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve bölüm amirleri karşıladı.

İlk olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu TV Haber Merkezi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışanlarla selamlaştı, sohbet etti ve TV Haber Merkezi Amiri Cem Emre’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, kurumun ve çalışanların görevlerini en iyi şekilde sürdürmekte olduklarını ifade ederek, herkese teşekkür etti.

58 yıldır Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun hem yöneticileri, hem muhabirleri, hem kameramanları, ve spikerleri ile bir ekip olarak en iyi şekilde haberleri dünyaya duyurmakta olduğunu vurgulayan Tatar, “Benim çeşitli yurt dışı temaslarım olmuştur, buralarda da BRTK’nın muhabirlerinin kameramanlarının bütün bu haberleri en kısa zamanda merkeze iletmeleri ve bu haberlerin bütün dünyaya yayılıyor olması bunlar bizlerin gururudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinin sebebinin hem BRTK’nın 58’inci yıldönümünü kutlamak hem de Haber Merekezi’ndeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirmek olduğunu kaydederek, kurumun Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Tatar “Bu pandemi koşullarında çalışmaları yürütebilmek pek de kolay olmamıştır. Ama fedakarlık ve özveri biraz korunma biraz tedbir almayla hep birlikte bütün bu yayıncılığı da aynı şekilde sürdürebildik. Hakımızın doğru haberleri alabilmesi hem süratli hem tarafsız bakımdan da BRTK’nın tabi ki hassasiyetleri vardır o anlamda da buradaki yöneticileri, buradaki idarecileri takdir ettiğimi de belirtmek isterim.”dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurumun herkese söz hakkı verdiğini ifade ederek, BRTK’nın yaıncılığı en iyi şekilde sürdürülebilmesinin en büyük temennisi olduğunu, bu ülkede özel yayıncılığın varolmasında da BRTK’da yetişen çok değerli kişilerin emekleri olduğunu söyledi.

Tatar, başta BRTK Müdürü Meryem Özkurt olmak üzere tüm amirlere ve çalışanlara teşekkür etti.

Tatar, “Bizim haberlerimize yönelik gösterdiğiniz yakın titizlik ve alakaya teşekkür ederim.”dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda da Adada iki iki ayrı halkın olduğunu, iki ayrı egemenliğin olduğunu vurguladı.

Tatar, çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve Türkiye’nin Kıbrıs’tan e çekileceği bir ortamın asla kendileri tarafından kabul görmeyeceğini de ifade etti.

Tatar, “İşte bütün bu mesajlarımı gerek yurt içinde gerekse yutrdışında yaptığı ziyaretlerinde verdiği bütün bu mesajları BRT’nin muhabirleri ve kameramanları b u haberleri en iyi şekilde buraya yansıttığıve burada haberleştirildiğini ve bu mesajın bütün dünyaya verilmesinde BRTK’nın büyük hizmetleri olduğunu bunun bilinci içerisinde hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Hepinize sağlık diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu krizlerin aşılması ile pandeminin geride kalması ile buradaki bir takım eksikliklerin giderilmesi ile ki bu anlamda bize de düşen görevlker vardır belli ki. Bunların da iyileştirilmesi ve tamamlanması ile çok deaha çağdaş ve sizin hak ettiğiniz noktadaki o imkanlar ve fırsatlarla görevinizi yürütmenizin hem sizlerin hakkı hem bizlerin sorumluluğu olduğunu da ifade ederek, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra da Radyo Haber Merkezi’ni ziyaret ederek Merkezin Amiri Selda İçer’den de bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Kurum Müdür Meryem Özkurt’u da ziyaret ederek, fikir teatisinde bulundu.