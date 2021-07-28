  • BIST 1.361,030
  • Altın 496,98
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam, Başbakan Saner de yarın akşam BRT’de soruları yanıtlayacak

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner BRT’de katılacakları özel yayınlarda son günlerde konuşulan en önemli başlık olan Maraş konusu ve gündemin diğer öne çıkan konularında açıklamalarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam, Başbakan Saner de yarın akşam BRT’de soruları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner BRT’de katılacakları özel yayınlarda son günlerde konuşulan en önemli başlık olan Maraş konusu ve gündemin diğer öne çıkan konularında açıklamalarda bulunacak.

İlk olarak bu akşam saat 20.30’da BRT Haber Merkezi programcılarından Aziz Karaaziz, Baykan Gürses ve Pembe Paşaoğluları soracak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanıtlayacak. Bir gün sonra, Başbakan Ersan Saner özel yayında BRT ekranlarında olacak. Başkaban Saner canlı yayında BRT Haber Merkezi programcıları Aziz Karaaziz, Baykan Gürses ve Pembe Paşaoğluları’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak Başbakan Ersan Saner’in katılacağı özel yayın yarın saat 20:30’da BRT’de yer alacak… 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Akansoy: Aşırı Eylemlilik Eylemsizliği Getirir28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:52
  • Taner Ulutaş yazdı... DP, UBP ve İstifanın Perde Arkası28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:48
  • 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:22
  • Ataoğlu: Altınsahil bayramda yine kirletildi28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:17
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:04
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (28 Temmuz 2021)28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:58
  • DP Başkan Yardımcısı Tunalı: Asgari ücretin 6 bin TL olması gerek!27 Temmuz 2021 Salı 19:15
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçeği AB tarafından er ya da geç idrak edilecektir.27 Temmuz 2021 Salı 19:12
  • Bağımsızlık İttifakı Rum Lider Anastasiadis’i Eleştirdi27 Temmuz 2021 Salı 17:55
  • Akıncı: Sessiz kalmayacağız!27 Temmuz 2021 Salı 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti