Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam, Başbakan Saner de yarın akşam BRT’de soruları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner BRT’de katılacakları özel yayınlarda son günlerde konuşulan en önemli başlık olan Maraş konusu ve gündemin diğer öne çıkan konularında açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner BRT’de katılacakları özel yayınlarda son günlerde konuşulan en önemli başlık olan Maraş konusu ve gündemin diğer öne çıkan konularında açıklamalarda bulunacak.

İlk olarak bu akşam saat 20.30’da BRT Haber Merkezi programcılarından Aziz Karaaziz, Baykan Gürses ve Pembe Paşaoğluları soracak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanıtlayacak. Bir gün sonra, Başbakan Ersan Saner özel yayında BRT ekranlarında olacak. Başkaban Saner canlı yayında BRT Haber Merkezi programcıları Aziz Karaaziz, Baykan Gürses ve Pembe Paşaoğluları’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak Başbakan Ersan Saner’in katılacağı özel yayın yarın saat 20:30’da BRT’de yer alacak…