Cumhurbaşkanı Tatar, Bu Sabah Meydana Gelen Deprem Dolayısıyla Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis İle Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Baf açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Baf açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, sahilden 13 km uzaklıkta, derinde ve 6.4 şiddetinde meydana gelen ve adanın büyük bölümünde hissedilen, ancak sevindirici olarak can kaybı ve ciddi hasar yaşanmayan deprem dolayısıyla karşılıklı geçmiş olsun dileklerini ifade ettiler.

1953 yılında 6.1 şiddetinde meydana gelen ve karada olması nedeniyle Kıbrıs Adası’nda gerçekleşen en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçen Baf depremine de değinilen görüşmede, dün akşam gerçekleşen depremde can kaybı ve hasar olmamasının bir teselli olduğu da dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis bu vesileyle yeni yıl dileklerini de karşılıklı olarak paylaştı.