Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Cenevre görüşmeleri konusunda Meclis’i bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Cenevre görüşmeleriyle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bu amaçla bugün olağanüstü toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.
Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını yapacak.
Bu arada Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Tatar’ın Meclis’te milletvekillerini bilgilendirme toplantısına “Tatar saygı sınırlarını aşan tavır sergiledi” gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı.
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