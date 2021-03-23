Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 gayri resmi toplantısı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayri resmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle toplantı başlattı.

Bu çerçevede, ilk toplantısını UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner ve Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar toplantılarına bugün de devam edecek.

Tatar bugün saat 17.00’de CTP Genel Başkanı ve heyetiyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sonraki günlerde de Meclis’te temsil edilen tüm parti başkanları ve heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeyi sürdürecek.