Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP ve UBP ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle değerlendirmeler başlattı.
Cumhurbaşkanı Tatar, dün sırasıyla Yeniden Doğuş Partisi, Halkın Partisi ve Demokrat Parti başkanları ve heyetleri ile bir araya geldi.
Tatar bugün saat 11.30’da Cumhuriyetçi Türk Partisi, saat 13.30’da da Ulusal Birlik Partisi ile görüşecek.
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