  • BIST 1.393
  • Altın 453,640
  • Dolar 8,1836
  • Euro 9,6405
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün YDP heyeti ile bir araya gelecek

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına dün DP heyeti ile devam etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, bugün YDP heyeti ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına dün DP heyeti ile devam etti.

Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ve DP’li eski bakan Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul etti.

Toplantıda müzakere heyeti de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ise YDP heyeti ile bir araya gelecek.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: Saner iki adayın niye çekildiğini açıklamalıdır29 Mart 2021 Pazartesi 21:03
  • Amcaoğlu, bugün hızlı testi pozitif çıkan 6 öğrencinin PCR testleri negatif çıktı29 Mart 2021 Pazartesi 20:38
  • UBP Genel Sekreterini 10 Nisan'da seçecek29 Mart 2021 Pazartesi 20:30
  • Tatar DP heyetini kabul etti29 Mart 2021 Pazartesi 20:27
  • Emekli Polis Müdürü Hasan BEYAR hayatını kaybetti29 Mart 2021 Pazartesi 19:27
  • Avrupa Komisyonu hellim tescilini onayladı29 Mart 2021 Pazartesi 19:11
  • Sağlık Bakanlığ açıkladı:"Ev Karantinası için Kurallar"29 Mart 2021 Pazartesi 18:51
  • 8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vaka29 Mart 2021 Pazartesi 18:47
  • Amcaoğlu:Okulların tamamen açılması için 45 yaş ve üzerinin aşılanması gerek29 Mart 2021 Pazartesi 18:21
  • BAGEP panel düzenledi29 Mart 2021 Pazartesi 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti