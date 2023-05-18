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Cumhurbaşkanı Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni kabul etti

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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulunan okullardan, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı’nda ziyaret eden öğrencilere, okul müdürü Yusuf İnanıroğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Senem Yaşar İnce de eşlik etti.

Tatar, öğrencilere, Kıbrıs tarihini anlattı, zor mücadeleler sonrası kurulan KKTC’nin bugün Türk dünyasının kalbini temsil ettiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’de son gelişmelerle birlikte KKTC’nin öneminin arttığını ifade eden Tatar, “KKTC bu bölgedeki istikrarın teminatıdır, gözümüz gibi sahip çıkmalıyız” dedi.

Çocuklara bayrak vatan sevgisinin aşılanmasının önemine dikkat çeken Tatar, öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi, kişisel gelişime önem verilmesini istedi.

KKTC genelinden öğrencilerin kendisini ziyaret ettiğini, ayrıca kendisinin de öğrencileri okulları ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, öğrencilere başarılar diledi ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı.

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