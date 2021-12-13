  • BIST 2.083,18
  • Altın 816.63832
  • Dolar 14.3463
  • Euro 16.2025
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Cumhurbaşkanı Tatar, Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne Katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Avrasya Spor Salonu’nda düzenlenen Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Avrasya Spor Salonu’nda düzenlenen Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne katıldı.


Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir turnuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.


Cahit Bozatlı’nın, eski mücahit komutanlarından ve TMT’nin kurucularından biri olarak uzun yıllar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için kahramanca mücadele etmiş çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Tatar, onun adına gerçekleştirilen anı turnuvasının önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.


Bütün sporculara başarılar dileyen Tatar, şöyle konuştu:


“Olağanüstü bir güzellik ve gayretle spor ve dayanışma için, uluslararası engellere rağmen spor adına yapılan bu güzel çalışmaları takdir ediyorum. Gençlerimizin gösterdiği başarılar, bizim başarımızdır. Sizi ve ailelerinizi kutluyorum. Sizin, uluslararası arenalarda KKTC’yi temsil etmeniz, bizim için gurur kaynağıdır. Farklı ülkelerden gelen sporcularla bizim sporcularımızın bir arada olması da son derece önemli ve KKTC adına büyük bir zenginliktir. Bu ülkede bir KKTC varsa, burada bağımsız ve özgürce yaşayabiliyorsak bizim atalarımızın verdiği bağımsızlık mücadelesi sayesindedir. Bu anlamda da Cahit Bozatlı’yı unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun. Yapılan bu spor müsabakalarındaki kardeşlik ve dayanışmayı takdir ediyorum.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?13 Aralık 2021 Pazartesi 09:46
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!13 Aralık 2021 Pazartesi 09:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 13 Aralık 202113 Aralık 2021 Pazartesi 09:34
  • 200 Yeni Vaka 1 Vefat12 Aralık 2021 Pazar 19:35
  • Esentepe’nin Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak12 Aralık 2021 Pazar 14:56
  • KKTC’ de İlk Kez Trıclıp İşlemi İle Operasyon Yapıldı12 Aralık 2021 Pazar 14:23
  • Kayıp Bozalanlar Çifti Bulundu12 Aralık 2021 Pazar 14:07
  • Cep Telefonu İle Kızların Kalçalarını Fotoğrafladı12 Aralık 2021 Pazar 13:08
  • 44 yaşında Covid-19' dan Yeni Bir Vefat12 Aralık 2021 Pazar 12:46
  • Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonuna Katıldı12 Aralık 2021 Pazar 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti