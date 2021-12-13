Cumhurbaşkanı Tatar, Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Avrasya Spor Salonu’nda düzenlenen Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir turnuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



Cahit Bozatlı’nın, eski mücahit komutanlarından ve TMT’nin kurucularından biri olarak uzun yıllar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için kahramanca mücadele etmiş çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Tatar, onun adına gerçekleştirilen anı turnuvasının önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.



Bütün sporculara başarılar dileyen Tatar, şöyle konuştu:



“Olağanüstü bir güzellik ve gayretle spor ve dayanışma için, uluslararası engellere rağmen spor adına yapılan bu güzel çalışmaları takdir ediyorum. Gençlerimizin gösterdiği başarılar, bizim başarımızdır. Sizi ve ailelerinizi kutluyorum. Sizin, uluslararası arenalarda KKTC’yi temsil etmeniz, bizim için gurur kaynağıdır. Farklı ülkelerden gelen sporcularla bizim sporcularımızın bir arada olması da son derece önemli ve KKTC adına büyük bir zenginliktir. Bu ülkede bir KKTC varsa, burada bağımsız ve özgürce yaşayabiliyorsak bizim atalarımızın verdiği bağımsızlık mücadelesi sayesindedir. Bu anlamda da Cahit Bozatlı’yı unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun. Yapılan bu spor müsabakalarındaki kardeşlik ve dayanışmayı takdir ediyorum.”