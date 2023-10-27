Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale’de: Kıbrıs, Gazze’deki acı trajediye karıştırılmamalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle garantör ülke İngiltere ve diğer ülkelerin, Kıbrıs’ı, Gazze’de yaşanan acı trajediye karıştırmaması çağrısında bulundu.

Türkiye’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Çanakkale’yi ziyaret ediyor. Tatar, Çanakkale ziyareti kapsamında basına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Çanakkale’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan çocukların da bayramını kutlayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde Çanakkale’yi ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Çanakkale’nin, Türk ulusunun tarihinde büyük direniş ve zaferle anıldığını ifade eden Tatar, Çanakkale’yi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiğini kaydetti ve Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile büyük bir direniş gösteren kahramanları andı.

Çanakkale Zaferi’nin, cumhuriyetin temellerini oluşturan büyük zaferlerden olduğunu ifade eden Tatar, yeni yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin daha da güçleneceğini, KKTC ve diğer Türk devletlerinin de geleceğine büyük destekleri olacağına vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin de haklı sesini duyurmak pekiştirmek için destek verdiğini belirten Tatar, KKTC’de de Çanakkale gibi destan yazıldığını, millet olarak Türk milletinin kopmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü ve devletini geliştirdiğini anlattı.

Tatar, KKTC’nin turizm, eğitim ve her alanda Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğini geliştirmesinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’ye yönelik saldırıların sorulması üzerine, bu saldırıların üzüntü kaynağı ve yapılanların tasvip edilemez olduğunu kaydetti.

KKTC olarak da 3 gün yas ilan ettiklerini ifade eden Tatar, Gazze’de insanlık dramı yaşandığını, bu saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti ve saldırıların bir an önce durması gerektiğini söyledi.

Filistin halkına başsağlığı dileyen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına destek veren Tatar, Alman askerlerinin güneye yerleştirilmesi ile ilgili soru üzerine de, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olduğunu, bu gibi kararların mutlaka haber verilmesi gerektiğini, tek yanlı adımların doğru olmadığını belirtti.

Tatar, garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs’ta egemen üsleri olduğunu ancak İngiltere ve diğer ülkelerin Kıbrıs’ı böyle acı bir trajediye karıştırmaması gerektiğini vurguladı.