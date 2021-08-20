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Cumhurbaşkanı Tatar, “Caretta Caretta Şenliği”ne Katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Caretta Caretta Şenliği”ne Katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, “Caretta Caretta Şenliği”ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü iş birliğinde Güzelyalı sahilinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Caretta Caretta Şenliği”ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre ve doğayı seven insanlarla ve çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Lapta Belediyesi çalışanlarını ve yapılan çalışmalarda emeği geçen herkesi yürekten kutladı.

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“KAPLUMBAĞALARI VE ÇEVREYİ KORUMAK İNSANLIĞIN BİR ERDEMİDİR”

Binlerce yıldır denizlerde ve sahillerde bulunan ve yaşam mücadelesi veren kaplumbağaları korumak ve sahip çıkmanın insanlığın bir erdemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde doğayı, yeşilimizi, mavimizi ve çevremizi korumak adına yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

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“ÖNEMLİ OLAN DÜNYA VARLIĞINI VE İNSANLIĞA BAHŞEDİLEN GÜZELLİKLERİ VE NİMETLERİ KORUMAKTIR”

Türkiye’de meydana gelen yangın ve sel felaketine ve bir ay önce Karşıyaka’da meydana gelen yangına değindiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, insanlığın doğal felaketlerle karşı karşıya kalabildiğini, önemli olanın dünya varlığını ve insanlığa bahşedilen güzellikleri ve nimetleri korumak için mücadele vermek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devleti yönetenlerin ve devlete sahip çıkanların ülkenin güzelliklerini ve nimetlerini gelecek kuşaklara bırakmaya özen göstererek, bu gibi etkinliklerle “ülkemizi, kültürümüzü, çevremizi koruyabilmek için elden geleni yaparak ve duyarlı olmak gerektiği” mesajını verdiklerini söyledi.

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“GELECEK NESİLLER İÇİN BURADA OLMADIĞIMIZDA DA BU GÜZELLİKLERİN DEVAM ETMESİ ADINA ÖZVERİDE BULUNUYORUZ”

Aşırı tüketimin önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan olmanın, halk olmanın özelliklerini yaşamanın gururu içerisinde olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz sadece bu günü yaşamıyoruz. Gelecek nesiller için burada olmadığımızda da bu güzelliklerin devam etmesi adına özveride bulunuyoruz” dedi. 

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