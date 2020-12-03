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Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu ziyaret ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu ziyaret ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy’ün gelişmekte olan bir bölge olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy’ün, doğunun oteller bölgesi olduğunu, Pandemi sonrası bölgedeki yatırımların artacağına inandığı söyledi.

Değirmenlik-Çatalköy yol inşaatının tamamlanmasıyla, Ercan Havaalanı ve Mesarya’dan bölgeye ulaşımın çok daha rahat ve hızlı sağlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, projenin bölge trafiğini rahatlatması bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönemde kamulaştırma sıkıntılarının giderilerek Doğu Girne Çevre Yolu’nun başlaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölge trafiğinde yoğunluğa neden olan hotel, üniversite ve konut sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu, bu sebeple projenin bir an önce tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

İmar Planı uyarınca bölgeyi koruyucu maddelerin bulunduğunu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin gelişebilmesi için altyapı yatırımlarının devam etmesi gerektiğini, çevrenin korunarak çağdaş adımların atılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merkezi hükümetin, Belediyeler Yasası’nın Meclis’ten geçmesi için çalışmalarını hızlandırması gerektiğini de vurgulayarak, daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı ile hem bölge insanına, hem de turistlere daha sürdürülebilir hizmet götürülmesi noktasında Çatalköy Belediyesi’nin çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti.

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