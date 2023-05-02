Cumhurbaşkanı Tatar, Çayönü-İncirli İlkokulu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çayönü-İncirli İlkokulu öğretmen, okul aile birliği ve öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Çayönü-İncirli İlkokulu öğretmen, okul aile birliği ve öğrencilerini kabul etti. Tatar kabulde konuşma yaparak, KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde çocukları görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Gözlerinizin içi pırıl pırıl, umut vadediyor” diyen Tatar, öğrencilere eğitim ve sosyal yaşama dair nasihatler verdi.

İlkokul çağlarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dostlukların bu yıllardaki değerini bilmek gerektiğini ve arkadaş ilişkilerinin kişisel gelişim açısından önemine değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, ilkokul öğretmenlerini anımsadığını belirterek, ilkokul öğretmenlerinin hayatlarında ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Teknoloji ve doğru bilgiye erişime önem verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, aile ilişkileri, sevgi ve saygının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın daha iyi hizmet alması için ülkede yapılan çalışmaları anlatarak, Kıbrıs Adası’nın doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Gelişen KKTC’nin gelecek nesillere barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamaya devam edeceği bir vatan olması için uğraş verdiklerini belirten Tatar, Kıbrıs Türk kültürü ile tarihine ve Kıbrıs Türk kimliğini oluşturan tarihi yapılara değindi.

BEŞERLER

Çayönü-İncirli İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Cemre Beşerler de yaptığı konuşmada, Çayönü-İncirli İlkokulu’nun 2., 3., 4. ve 5. sınıfları olarak Lefkoşa’ya kültür gezisi düzenlediklerini ifade ederek, öğrencilerin Kıbrıs Türk kültürü ve tarihini daha iyi anlamaları için tarihi eserlerini görmelerinin önemini belirtti ve bu ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etme imkânı verilmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.