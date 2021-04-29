Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'deki Siyasi Parti Liderleriyle Görüşüyor

Tatar ve Çavuşoğlu, heyetleriyle yaptıkları ve yaklaşık 40 dakika süren değerlendirme toplantısının ardından Cenevre'de bulunan siyasi parti liderleri ve temsilcileri ile bilgilendirme toplantısına geçti.

Cenevre'de akşam saatlerinde tüm tarafaların katıldığı ikinci oturum ve heyet başkanlarının yer aldığı akşam yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun otelde yaptıkları değerlendirme toplantısı tamamlandı.

Tatar ve Çavuşoğlu, heyetleriyle yaptıkları ve yaklaşık 40 dakika süren değerlendirme toplantısının ardından Cenevre'de bulunan siyasi parti liderleri ve temsilcileri ile bilgilendirme toplantısına geçti.