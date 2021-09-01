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Cumhurbaşkanı Tatar: Covid-19 testlerinin ücretli olması konusundaki kararın değiştirilmesini memnuniyetle karşıladım

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 tarama testlerinin ücretli olması konusundaki kararın değiştirilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar: Covid-19 testlerinin ücretli olması konusundaki kararın değiştirilmesini memnuniyetle karşıladım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 tarama testlerinin ücretli olması konusundaki kararın değiştirilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, tarama testlerinin ücretli olması yönünde aldığı kararı değiştirmesi ve çift aşılılara ücretsiz test yapılması kararı almasını değerlendirdi. 


“AŞILAMA İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL”
Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışından bugüne dek KKTC’de yürütülen  “Ulusal Aşı Programı” ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri ile salgına karşı başarılı bir mücadele yürütülmesine ragmen aşılamanın istenilen seviyeye henüz ulaşamadığını kaydetti. 


Artan vakalar dikkate alındığında bu süreçte tarama testlerine erişebilirlik ve aşılamanın daha da önem arz ettiğini ifade eden Tatar, şöyle devam etti:


“Bilim insanlarından aldığım bilgiler, aşılama arttıkça hastanede tedavi görme ve hastalığı ağır geçirme oranlarının büyük ölçüde azaldığı yönündedir. Aşı olmak ‘virüs kapmayacağız’ anlamına gelmiyor. Aşı ciddi hastalanma riskini büyük oranda düşürmektedir. Hastaneye yatış ve yoğun bakım oranları incelendiğinde, yoğun bakımda yatanların yüzde 80’i aşısız bireylerden oluşmaktadır. Bu nedenle aşı ve tarama testlerinin devamlılığı büyük önem arz etmektedir.


Aşıyı teşvik amaçlı olarak aşı yapmayanlara ücretli testler, çift aşılılara ise ücretsiz şeklinde hükümetin aldığı kararı memnuniyetle karşılamaktayım. Tarama testleri ile ilgili sorun bu şekilde çözülürken, aşılama oranının hızla yükseleceğine de inanıyorum.”  

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