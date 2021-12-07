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Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma Günü Yeni BM Temsilcisi Colın Stewart’ı Kabul Edecek

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Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma Günü Yeni BM Temsilcisi Colın Stewart’ı Kabul Edecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma Günü Yeni BM Temsilcisi Colın Stewart’ı Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, görev süresi dolan Elizabeth Spehar'ın yerine atanan ve bu hafta itibarıyla görevine başlayan Colin Stewart'la cuma günü görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, 14 Aralık Salı günü, UNFICYP Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde düzenlenecek BM’nin “Yıl Sonu Resepsiyonu”na da epidemiyolojik verilerin organizasyonun yapılmasına el vermesi halinde katılacak. Resepsiyona, Rum lider Nikos Anastasiadis’in de davet edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, 25 Kasım tarihinde BM Barış Gücü Misyon Şefi tarafından gönderilen resmi bir yazıyla 14 Aralık’ta yapılması planlanan BM’nin “Yıl Sonu Resepsiyonu”na davet edildiği belirtildi. Aynı yazıda, Rum lider Nikos Anastasiades’in de resepsiyona davet edildiğinin belirtildiği de kaydedildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar’ın son haftalarda iki tarafta da artan vaka sayıları göz önünde bulundurularak pandeminin yaratmış olduğu koşullar çerçevesinde, epidemiyolojik verilerin organizasyonun yapılmasına el vermesi halinde, katılımın minimum düzeyde tutulacağı bu resepsiyona icabet edeceğini ifade ettiği” belirtildi.

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