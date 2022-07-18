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Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi kabul ederek görüştü.

Ülkede yaşanan son gelişmeler ve güncel konuların değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs konusunda son durum ve Kıbrıs Türk tarafının sunduğu iş birliği önerilerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis’e iletilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun da hazır bulundu.

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