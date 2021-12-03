  • BIST 1.911,15
  • Altın 776.11435
  • Dolar 13.7302
  • Euro 15.529
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor
Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis’e KKTC’yi ziyaret davetini, bugün resmi bir şekilde iletiyor.

Papa Francis’in şu anda zaten Kıbrıs’ta olduğunu, kendisinin kutsal görevi bağlamında KKTC’yi de ziyaret etmesini istediklerini belirten Tatar, Papanın hem kendisi hem müftü ile görüşmesinin Dünyaya verilecek çok değerli bir mesaj olduğunu kaydetti.

Tatar, “Bu mesajımı bugün sabah özel temsilcim Ergün Olgun’a rica ettim, bir yazı yazıyorlar şuanda Cumhurbaşkanlığından İngilizce olarak ve BM’ye bu yazı teslim edilecektir öğlen saatlerinde ve Papa’ya bu davet resmi olarak da iletilecektir.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB 61 Yaşında… Aysal: Mesleğimiz Onurumuz, Birliğimiz Gururumuz03 Aralık 2021 Cuma 15:12
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor03 Aralık 2021 Cuma 15:04
  • Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz03 Aralık 2021 Cuma 14:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar, BRT' deydi03 Aralık 2021 Cuma 14:51
  • 3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi03 Aralık 2021 Cuma 14:32
  • Cumhurbaşkani Tatar İTÜ-ETA Vakfi Ve Doğa Okullari Gala Yemeğine Katildi03 Aralık 2021 Cuma 14:27
  • Arıklı; Engellerimiz Bizi Yeteneklerimizle Buluşturur, Bizi Daha Güçlü Kılar03 Aralık 2021 Cuma 14:22
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır03 Aralık 2021 Cuma 13:36
  • Limasol'da 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi03 Aralık 2021 Cuma 13:34
  • Öğrenciler Zeytinle İlgili Bilgilendirildi03 Aralık 2021 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti