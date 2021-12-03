Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis’e KKTC’yi ziyaret davetini, bugün resmi bir şekilde iletiyor.

Papa Francis’in şu anda zaten Kıbrıs’ta olduğunu, kendisinin kutsal görevi bağlamında KKTC’yi de ziyaret etmesini istediklerini belirten Tatar, Papanın hem kendisi hem müftü ile görüşmesinin Dünyaya verilecek çok değerli bir mesaj olduğunu kaydetti.

Tatar, “Bu mesajımı bugün sabah özel temsilcim Ergün Olgun’a rica ettim, bir yazı yazıyorlar şuanda Cumhurbaşkanlığından İngilizce olarak ve BM’ye bu yazı teslim edilecektir öğlen saatlerinde ve Papa’ya bu davet resmi olarak da iletilecektir.” dedi.